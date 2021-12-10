Скалолазание, серфинг и скейтбординг могут быть включены в программу Олимпиады-2028
Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье находятся под угрозой исключения из программы Олимпиад
Их могут заменить более экстремальными видами спорта
12:02
Бокс / Фото - dknation.draftkings.comПрезидент МОК (Международный олимпийский комитет Томас Бах сообщил, что скалолазание, серфинг и скейтбординг могут заменить бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье на Олимпийских играх в 2028 году.
Программа Игр-2028 будет утверждена на сессии МОК в Пекине, которая состоится в следующем году. Об этом сообщает France24.
МОК устанавливает лимит в 10,5 тысяч участников Олимпийских игр, чтобы ограничить затраты и сложность.
Под угрозой исключения из основных олимпийских видов программы оказались бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье – виды спорта, которые имели олимпийский статус в течение более чем столетия.
Данные виды спорта могут быть потенциально включены в программу Олимпиады-2028 как дополнительные во время сессии МОК в 2023 году, если соответствующие международные федерации предоставят проекты реформирования своих видов спорта.
А тем временем в МОК прокомментировали дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине.
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