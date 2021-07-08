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Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними

С обоими Михай Нистор боксировал еще в любителях
Бокс Профессиональный бокс
18:10
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Михай Нистор / Фото: News.ro

Румынский супертяжеловес Михай Нистор (2-0, 2 КО) поделился мнением о бое между чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Во времена любительской карьеры Нистор дрался с обоими – у Джошуа он выиграл, Усику – проиграл:

«Желаю Джошуа удачи в бою с Усиком. Я дрался с обоими. Один – сильный, а второй – техничный. Посмотрим, как сложится их поединок».

Бой Усик – Джошуа пока официально не подтвержден, однако все идет к тому, что он состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Тем не менее, ряд экспертов наоборот скептически относятся к шансам Джошуа, отдавая предпочтение Усику. Сам же украинец сохраняет спокойствие и продолжает готовится к своему первому титульнику в хэвивейте.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

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