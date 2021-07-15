Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант

Канело получит шанс объединить чемпионские титулы

Сауль Альварес / фото - Boxing News

Обладатель поясов WBC/WBA/WBO Сауль Альварес (58-1-2, 36 КО) проведет поединок против чемпион мира по версии IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО) 18 сентября в Лас-Вегасе. Как сообщил инсайдер Майк Коппинджер, Канело заключил контракт на 1 бой с телеканалом Fox Sports.

Стороны еще не достигли окончательной договоренности о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Запасным вариантом на 18 сентября является обладатель пояса WBA в полуяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО).

Через 3 года бой против Канело хочет провести скандальный видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО).