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Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант

Канело получит шанс объединить чемпионские титулы
Бокс Профессиональный бокс
15:57
Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант
Сауль Альварес / фото - Boxing News

Обладатель поясов WBC/WBA/WBO Сауль Альварес (58-1-2, 36 КО) проведет поединок против чемпион мира по версии IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО) 18 сентября в Лас-Вегасе. Как сообщил инсайдер Майк Коппинджер, Канело заключил контракт на 1 бой с телеканалом Fox Sports.

Стороны еще не достигли окончательной договоренности о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Запасным вариантом на 18 сентября является обладатель пояса WBA в полуяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО).

Через 3 года бой против Канело хочет провести скандальный видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО).

 

Антон Кривенко
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Теги

Сауль Альварес Калеб Плант Дмитрий Бивол

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