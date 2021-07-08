Бой двух «абсолютов» возможен – Арум взялся за организацию поединка Кроуфорд – Тейлор

Однако перед этим боксерам нужно провести по одному промежуточному бою

Боб Арум / Фото: Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что рассматривает возможность проведения боя между Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Джошом Тейлором (18-0, 13 КО). Оба боксера находятся у него на контракте:

«Джош – большой талант. В ноябре он будет драться с (обязательным претендентом) Джеком Кэттероллом, а затем, мы надеемся, в начале следующего года мы сможем сделать бой, который взорвет все в Великобритании. Это будет поединок Тейлора против Теренса Кроуфорда за титул в полусреднем весе. Будем рады сделать это в Шотландии весной в присутствии 60 000 зрителей».

Кроуфорд вернется в ринг 23 октября, его соперник пока неизвестен.

Теренс – это бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, который ныне владеет титулом WBO категорией выше. Тейлор – нынешний «абсолют» первого полусреднего дивизиона.

Ранее шотландец заявил, что соперники Кроуфорда гораздо слабее его оппозиции.