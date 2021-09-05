Вот это поворот. Заразившегося коронавирусом Де Ла Хойю в бою против Белфорта заменит Холифилд
Бой Холифилд – Белфорт может быть перенесен с Лос-Анджелеса во Флориду
Американцу не выдают лицензию
5 сентября 19:40
Эвандер Холифилд / фото - boxingscene.com
Поединок между экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Эвандером Холифилдом и бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом может быть перенесен из Лос-Анджелеса во Флориду.
Атлетическая комиссия штата Калифорния отказалась выдать Холифилду лицензию, учитывая его возраст – 58 лет.
Организаторы пытаются получить соответствующие документы в Атлетической комиссии штата Флорида.
Эвандер Холифилд заменил заболевшего коронавирусом Оскара Де Ла Хойю в бою с Витором Белфортом.