Бой, которого не должно было быть. Ровно 12 лет назад Кличко победил Чагаева

Поединок, организованный за две недели до его проведения

История

Владимир Кличко и Руслан Чагаев / Фото - Reuters

Ровно 12 лет назад, 20 июня 2009 года, в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе Veltins Arena, являющимся домашним для клуба «Шальке-04», в присутствии 61 тысячи зрителей состоялся поединок Владимира Кличко и узбекского супертяжеловеса Руслана Чагаева, в котором украинский боксер одержал одну из самых знаменательных побед в своей профессиональной карьере.

Veltins Arena перед боем Кличко - Чагаев / Фото - Reuters

Однако, по большому счету, этот поединок не должен был состояться. На конец весны – лето 2009 года оба боксера планировали другие поединки – тоже весьма статусные. Кличко-младший должен был встретиться с британцем Дэвидом Хэем, а у Чагаева в Финляндии был организован супер-бой против россиянина Николая Валуева. Это должен был быть реванш, поскольку в 2007 году Чагаев победил Валуева решением судей, но повторный поединок через год так и не состоялся из травмы боксера из Узбекистана. Его титул был объявлен вакантным (впоследствии Валуев его вернул после победы над Джоном Руисом, а Чагаев стал «чемпионом в отпуске»), однако на конец мая 2009 года все было готов к реваншу.

Однако одна за другой пошла череда отмен. Сначала за сутки до реванша Чагаева и Валуева бой был отменен. Причиной послужило то, что финские медики выявили в организме Чагаева антитела к гепатиту B, а Валуев, который не был от него привит, отказался это сделать перед боем.

«Врачи настоятельно не рекомендовали мне делать уколы за считанные часы до важного боя, – говорил тогда Валуев. – В первую очередь потому, что вакцинация не сыграла бы никакой защитной роли. Даже если бы уколы делались заранее, все равно существовала бы вероятность заражения. К тому же неизвестно, как бы мой организм отреагировал на уколы. Гепатит передается через кровь, а в боксе много крови. Я не имею права подвергать себя риску».

Николай Валуев и Руслан Чагаев / Фото - AFP

Кличко должен был драться с Хэем через три недели. Британец после завоевания нескольких титулов в крузервейте собирался покорить «элитный» дивизион, однако 3 июня стало известно, что он травмировал руку и не сможет драться. Повреждение было несерьезным, и менеджер британца Эдман Бут заявил, что поединок просто нужно перенести на 10 июля, но это вариант не приняла уже команда Кличко и начала искать замену.

На тот момент Кличко-младший уже был на вершине дивизиона, владея титулами IBF, IBO и WBO, поэтому на поединок против украинца выстроилась целая очередь. Желание заменить Хэя изъявляли Александр Поветкин, Джеймс Тони, Эдди Чемберс, Чазз Уизерспун, Одланьер Солис и другие. Однако это были не настолько громкие имена на то время (разве что помимо Поветкина), поэтому команда Кличко переключила внимание на Валуева и Чагаева (вот это треугольник!). Однако команда Валуева готова была к бою только осенью 2009-го, но Кличко хотел просто замену на 20 июня, на которую согласился Чагаев.

Официально поединок Кличко – Чагаев был объявлен 5 июня – за 15 дней до боя. Немецкие врачи следом за финскими обследовали Чагаева и отметили, что Кличко не может заразиться гепатитом, поскольку был вацинирован. Кроме того, гепатит Чагаева был не в активной форме.

«Инфекция не означает болезнь. Согласно мнениям международных экспертов, Руслан Чагаев не является заразным», – говорил врач компании Universum Box-Promotion Микаэль Энерт.

На кону боя стояли все три титула Кличко, а также вакантный пояс авторитетного американского журнала The Ring. WBA отказалась санкционировать этот бой, поэтому титул «чемпиона в отпуске» Чагаева не был выставлен на этот поединок.

Постер боя Кличко - Чагаев / Фото - Sports.ru

Изначально Кличко был очевидным фаворитом противостояния. Букмекеры давали на победу украинца коэффициент в районе 1,13-1,22, в то время, как на успех Чагаева – в районе 5-6. На том, что Кличко одержит в этом бою победу, также сходились и большинство экспертов.

Чагаев сделал ставку на активное начало поединка. Он работал в высоком темпе и сокращал дистанцию, чего во время перерывов от него и требовал угол, однако уже во втором раунде после правого прямого Кличко боксер из Узбекистана оказался в нокдауне, но смог подняться.

Начиная с третьего раунда у Кличко все чаще стали проходить двойки «прямо с левой – прямой с правой», а атаки Чагаева не доставляли украинцу проблем и были предсказуемы.

В седьмом раунде у Чагаева появилось рассечение над левым глазом, которое в восьмой трехминутке только увеличилось. В девятом раунде Кличко прижал Чагаева в канатам и пробил несколько мощных ударов в голову с обеих рук. В перерыве врач осмотрел рассечение Чагаева и посоветовал остановить поединок. В итоге, победа досталась Кличко техническим нокаутом. На тот момент украинец лидировал на записках всех судей.

«Руслан сделал все возможное, его не нужно недооценивать. Просто я был лучше, – сказал после боя Кличко. – Чагаев – опытный боец, который на профессиональном ринге до сегодняшнего вечера вообще не знал поражений и выиграл у Николая Валуева. Я просто счастлив, что мне удалось покинуть ринг победителем».

Владимир Кличко после победы над Русланом Чагаевым / Фото - Reuters

Чагаев после боя признал, что Кличко был лучше него в этом противостоянии.

«Я пытался найти ключи к победе над Кличко, но, к сожалению, не смог. Сегодня просто был не мой день. Кличко заслуженно выиграл бой. Он – настоящий чемпион».

Это поражение стало для Чагаева первым в профессиональной карьере, и с него начался ее закат. В единственном крупном поединке после этого представитель Узбекистана решением судей проиграл Александру Поветкину.

Владимир Кличко продолжит доминировать в супертяжелом весе еще на протяжении шести лет – вплоть до поражения от Тайсона Фьюри в ноябре 2015-го.