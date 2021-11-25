Бой Кроуфорд – Портер стал ужасающим провалом

Продажи PPV даже не покрыли гонорары бойцов

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Издание The Ring опубликовало количество проданных платных трансляций чемпионского боя полусредневесов Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) и Шона Портера (31-4-1, 17 KO).



По информации источника, удалось продать всего 135 тысяч PPV. Глава Top Rank Боб Арум ожидал от 500 тысяч до полутора миллиона проданных трансляций. Отметим, что полученной суммы (70 долларов цена трансляции, около 9,45 миллиона долларов в сумме – XSPORT) не хватит даже чтобы покрыть гонорары бойцов, которые составили 10 миллионов.

Кроуфорд назвал желаемых соперников на следующий поединок.