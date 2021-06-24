Бой Лопеса и Камбососа снова могут перенести

Поединок может пройти в сентябре





Лопес - Камбосос / Фото: youtube.com

Поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и претендента IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) могут перенести во второй раз. Об этом сообщил в Twitter журналист Лэнс Пагамайр.



Теперь бой могут перенести с 14 августа на 11 сентября.

В Triller планируют поставить бой в кард выставочного поединка экс-чемпиона мира в шести дивизионах Оскара Де Ла Хойи против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.

Напомним, бой Лопеса и Камбососа изначально был запланирован на 19 июня, но затем был перенесен со всем кардом на 14 августа.