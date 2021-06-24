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Бой Лопеса и Камбососа снова могут перенести
Поединок может пройти в сентябре
12:59
Лопес - Камбосос / Фото: youtube.com
Поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и претендента IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) могут перенести во второй раз. Об этом сообщил в Twitter журналист Лэнс Пагамайр.
Теперь бой могут перенести с 14 августа на 11 сентября.
В Triller планируют поставить бой в кард выставочного поединка экс-чемпиона мира в шести дивизионах Оскара Де Ла Хойи против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.
Напомним, бой Лопеса и Камбососа изначально был запланирован на 19 июня, но затем был перенесен со всем кардом на 14 августа.