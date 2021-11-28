Бой Усик – Фьюри вскоре состоится? Джошуа может взять «отступные» деньги

Но все же британец склоняется к реваншу

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не дает iFL TV четкого ответа на вопрос, возьмет ли он «отступные» деньги, чтобы его обидчик Александр Усик (19-0, 13 КО) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) могли весной определить абсолютного чемпиона дивизиона.

Но, судя по последним речам AJ, – он в принципе не против. Дело, похоже, только в сумме и гарантиях, что абсолют безотлагательно сразится с ним, будет это Усик или Фьюри.

«На этом этапе моей карьеры дело уже не в деньгах, а в уважении. Вы не обязаны любить меня, но будете меня уважать. Ещё мне нужно прослыть настоящим бойцом, тем, кто готов сражаться с лучшими. Вот почему я буду драться с кем угодно. Это будет частью моего наследия, лучшего резюме, лучшего чемпиона в супертяжелом весе, трехкратного чемпиона. Вот что такое настоящий боец. Но, будучи до конца честным... Я также хочу прослыть одним из самых умных бизнесменов в нашем деле. Так что, если деньги будут правильные, мы должны это рассмотреть. Но все же уважение имеет для меня гораздо большую ценность, чем просто деньги».

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс поделился мнением о возможном бое за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.