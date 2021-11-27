Красюк: «Когда Джошуа получил от Усика по бороде, пришло понимание того, что это больно»
Бриггс ставит на Фьюри в бою с Усиком и уже знает, как именно Тайсон победит украинца
Тем не менее, бывший чемпион мира отдал должное Александру
13:30
Фото: EssentiallySports
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением о возможном бое за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО):
«Мне хочется думать, что Фьюри победит в бою с Усиком. Я считаю, что он очень большой, у него есть габариты. Мне кажется, что Фьюри попытается навалиться на Усика и измотать его. Но это нелегкое дело, потому что Усик – невероятный человек, если говорить про кондиции. Он находится в нереальной, феноменальной форме. Он ненормальный».
Напомним, бой Усик – Фьюри может состояться во второй половине 2022 года, однако перед этим боксерам предстоит провести по одной защите своих поясов: Усику против Энтони Джошуа, соперник Фьюри пока не определился.
В обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категория Усик значительно опережает Фьюри.
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