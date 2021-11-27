Бриггс ставит на Фьюри в бою с Усиком и уже знает, как именно Тайсон победит украинца

Тем не менее, бывший чемпион мира отдал должное Александру

Фото: EssentiallySports Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением о возможном бое за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО): «Мне хочется думать, что Фьюри победит в бою с Усиком. Я считаю, что он очень большой, у него есть габариты. Мне кажется, что Фьюри попытается навалиться на Усика и измотать его. Но это нелегкое дело, потому что Усик – невероятный человек, если говорить про кондиции. Он находится в нереальной, феноменальной форме. Он ненормальный». Напомним, бой Усик – Фьюри может состояться во второй половине 2022 года, однако перед этим боксерам предстоит провести по одной защите своих поясов: Усику против Энтони Джошуа, соперник Фьюри пока не определился. В обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категория Усик значительно опережает Фьюри.