Джон Фьюри: «Джошуа остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой»
Бой Усика с Джошуа мог состояться на месяц раньше, но британец не был готов драться с украинцем так рано
Эта дата освободилась из-за срыва поединка за «абсолюта» AJ против Фьюри
09:13
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Поединок Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) мог состояться еще в августе, сообщил промоутер британца Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing Show:
Сперва мы работали над другой датой – 14 августа. Но когда предложили ее Джошуа, то он и его команда сразу же дали понять, что этот вариант их не устраивает.
Энтони сказал: «Послушай, последние 4 или даже 5 месяцев я готовился к бою за звание абсолюта с Тайсоном Фьюри. Во-первых, меня все еще гложет, что бой с Фьюри сорвался. Во-вторых, Усик – это совсем другой оппонент, под которого нужны совсем другие спарринг-партнеры».
Поэтому мы отодвинули бой на 7 недель, чтобы дать время Джошуа перезагрузиться и вновь вернуться к тренировкам.
Напомним, что Усик спаррингует с чемпионом Украины накануне боя с AJ.