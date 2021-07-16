Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бой Усика с Джошуа мог состояться на месяц раньше, но британец не был готов драться с украинцем так рано

Эта дата освободилась из-за срыва поединка за «абсолюта» AJ против Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
09:13
Бой Усика с Джошуа мог состояться на месяц раньше, но британец не был готов драться с украинцем так рано
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Поединок Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) мог состояться еще в августе, сообщил промоутер британца Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing Show:

Сперва мы работали над другой датой – 14 августа. Но когда предложили ее Джошуа, то он и его команда сразу же дали понять, что этот вариант их не устраивает.

Энтони сказал: «Послушай, последние 4 или даже 5 месяцев я готовился к бою за звание абсолюта с Тайсоном Фьюри. Во-первых, меня все еще гложет, что бой с Фьюри сорвался. Во-вторых, Усик – это совсем другой оппонент, под которого нужны совсем другие спарринг-партнеры».

Поэтому мы отодвинули бой на 7 недель, чтобы дать время Джошуа перезагрузиться и вновь вернуться к тренировкам.

Напомним, что Усик спаррингует с чемпионом Украины накануне боя с AJ.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джон Фьюри: «Джошуа остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой»
Джон Фьюри: «Джошуа остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой»
Бокс Профессиональный бокс
08:42
1
Беринчик: «Усик предлагал вдвое больше, чтобы я не выходил на кулачный бой с Лобовым»
Беринчик: «Усик предлагал вдвое больше, чтобы я не выходил на кулачный бой с Лобовым»
Бокс Профессиональный бокс
07:54
Усик спаррингует с чемпионом Украины, готовясь к бою против Джошуа
Усик спаррингует с чемпионом Украины, готовясь к бою против Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 17:23
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 16:40
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
5
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
История
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 07:00

Новости: Бокс

Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Профессиональный бокс
11:39
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
Профессиональный бокс
11:25
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Профессиональный бокс
11:23
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Профессиональный бокс
10:57
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
Профессиональный бокс
10:40
«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри
«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри
Профессиональный бокс
10:32
Очень смело. Непобежденный нигерийский нокаутер бросил вызов Фьюри
Очень смело. Непобежденный нигерийский нокаутер бросил вызов Фьюри
Профессиональный бокс
09:58
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Профессиональный бокс
09:41
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Профессиональный бокс
09:21
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости