Боя с Усиком могло бы и не быть. За год до Олимпиады-2012 Джошуа задержала полиция – его выгнали из сборной

Да и начал заниматься боксом британец только из-за проблем с законом

Интервью

Энтони Джошуа / Фото - by Richard Heathcote/Getty Images

Вы ведь знаете, что Энтони Джошуа, олимпийский чемпион, действующий обладатель всех, за исключением одного, поясов в супертяжелом весе начал заниматься боксом только в 18 лет? Никогда не задумывались почему так, с чего все началось?

25 сентября Джошуа должен подраться с Александром Усиком. Большой бой. Огромный. Но его могло бы и не быть. Вообще ничего могло бы и не быть – в 2011-м Джошуа задержала полиция и его выгнали из олимпийской сборной. Выгнали из команды за год до определяющих соревнований в его карьере, а может и во всей жизни.

У британца есть две истории о том, как его задерживали. И обе он рассказал сам в подкасте Apple Music’s Song’s For Life.

Впервые Джошуа задержали «за драку и другую безумную чушь». Тогда ему предъявили обвинение, и он на две недели был помещен под стражу в тюрьму Рединг.

«Несколько недель, ничего серьезного. Мне предъявили обвинение. Это было то, что мы называем предварительным заключением. Они держат тебя в безопасном месте, где ты не можешь ни на что повлиять, где ты не можешь пойти и увидеться с определенными людьми. Я помню одного ребенка. Ну как ребенка – парня моего возраста. Парень сидел позади и что-то кричал. Мы просто сидели отдыхали, это было наше свободное время, не взаперти. Я посмотрел назад, и он такой: «Ты куда смотришь?» А я ему: «Ты с кем вообще разговариваешь?»

Как вы понимаете, не самый приятный диалог в месте лишения свободы. Но, вроде как, там дальше этих реплик никуда не зашло.

«Помимо этого, у меня не было личных вещей. Помню, у мене пересыхали губы, но не было крема. Я никого не знал, не было у кого его попросить. Поэтому я мазал губы обычным маслом. Когда меня выпустили под залог, то я решил пойти на бокс, начал заниматься в тренажерном зале. Просто подумал: «Если я получу большой срок и там будут все эти идиоты, то лучше позаниматься. Тогда, если я сяду, то у меня будет шанс выйти оттуда».

«Так что мы с моим двоюродным братом начали заниматься в тренажерке. Я записался в один из этих залов для мужиков. Я вышел под залог, а значит у меня на ноге был браслет, чтобы они могли видеть, что в 8 часов вечера я уже нахожусь дома. Мне было 17-18 лет, жесткий был распорядок. Думаю, это помогло мне в боксерской карьере. С меня сняли браслет, а я уже был готов серьезно заниматься боксом. Внутри меня, скажем так, сидел какой-то демон. Мне нужно было блокировать его, оставаться сфокусированным, придерживаться праведного пути. Сейчас битва тоже идет, но теперь я знаю как с ней справляться».

Правда, эта история не стала последней, когда Энтони Джошуа приходилось пересекаться с полицией.

В 2011 году она остановила его Mercedes-Benz и арестовала из-за того, что боксер прятал у себя в спортивной сумке каннабис.

«Я тогда был членом олимпийской боксерской команды Великобритании. Это был год перед Олимпийскими играми. Тогда я зарабатывал по 500 фунтов в месяц. Я в своей жизни видел деньги и побольше, так что это меня не останавливало, я мог взяться за определенные «возможности», которые представлялись мне в тот период жизни. Это был печально известный район, район Грэхем-Парк, большой район на северо-западе Лондона. Я был в моей куртке команды Великобритании. Я, молодой боксер за рулем Mercedes, еду через этот район. И тут полицейские. Три копа, два из них спокойные, а один из них такой: «Что этот парень вообще говорит? Он врет. Я знаю, что что-то здесь не так». Он сказал: «Что-то у тебя воняет от машины. Я ответил: «Мой дядя растаман, он курит травку. Я только что его подвозил. Мне это не нравится, я сконцентрирован на Олимпийских играх».

Он такой: «Да, я понимаю, о чем ты, тебе лучше сохранять фокус». И я ответил: «Хорошо, буду придерживаться своего пути». А потом смотрю – а он просто подходит к сумке и такой: «Что это такое?» И я думаю: «Может убежать?» Нормальные же мысли? Но здесь были мои вещи, мой телефон, я был членом олимпийской команды. Так что я решил разбираться с этим как мужчина. У меня нашли девять унций. Для личного пользования. Или называйте это как хотите».

Джошуа было предъявлено обвинение в хранении наркотика класса В с целью поставки. Он признал себя виновным – Это позволило ему избежать лишения свободы. Его приговорили к 100 часам неоплачиваемой работы и 12 месяцам общественных работ.

«Общественные работы, меня выбросили из сборной – это было сложное время. Но я научился быть умнее. Я поменял машину, та была слишком вызывающей. Я начал думать больше о боксе, думать о том, чем занимаюсь. Самое главное – я научил держать удар. Но сначала, когда меня только выбросили из сборной, то я вернулся в Уотфорд и начал снова курить, попытался забыть о боксе. Я думал: «Это все бессмысленно». Но, конечно, использовал куда более грубые слова. Потом за две недели до чемпионата Европы мне позвонили и сказали: «Хотим, чтобы ты выступал». Тогда я дошел до четвертьфинала и уступил, но знал, что если бы был в форме, то побил бы этого парня. Я набрал форму, но на чемпионате мира уступил азербайджанцу в Азербайджане. Подходило время Олимпийских игр. Они были в Лондоне. В Лодоне – у нас дома. Поэтому пообещал себе, что на этот раз выиграю».

Ну а что было дальше вы прекрасно знаете – Джошуа выиграл Олимпийские игры, перешел в профессионалы и стал одним из самых популярных боксеров современности. Он победил Уайта, Паркера, Поветкина, Руиса (со второй попытки) и даже Кличко.

А теперь готовится к бою против Александра Усика. Но его могло и не быть. Как и всего остального. Джошуа могли ведь и не вернуть в сборную. Но вернули. И он доказал, что не зря.