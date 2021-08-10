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Тренер Фьюри: «Возможно, Джошуа окажется Усику не по зубам»

Энди Ли поделился мнением о поединке AJ против украинца
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Тренер Фьюри: «Возможно, Джошуа окажется Усику не по зубам»
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Ирландский тренер Энди Ли, сотрудничающий с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и топовым новозеландским супертяжеловесом Джозефом Паркером (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing News TV поделился мнением о поединке объединенного чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Назвать ключи Джошуа к победе? Вообще-то мне за это платят (смеется, - прим.). У Джошуа есть габариты и мощь, он также улучшает свои базовые навыки. Джошуа - хороший боец. Возможно, он окажется Усику не по зубам. У Александра есть углы, отличная подвижность, он может проводить непредсказуемые атаки. Моментами это может озадачить Джошуа, но мне кажется, что из-за разницы в габаритах нужно отдать преимущество Энтони.

Усик - большой сильный левша. Я не знаю, может ли он драться в высоком темпе, чтобы выбить Джошуа из колеи. Но я бы на его месте попытался драться в быстром темпе и лишить Джошуа ритма. Ведь если Усик будет стоять перед Энтони, то будет целью. Так что ему нужно двигаться, двигаться и еще раз двигаться, а затем подходить с неудобных углов. Я думаю, что это лучшая тактика для него: двигаться, использовать работу ног, выводить Джошуа из его позиции, а затем атаковать».

Эдди Хирн признался, что считает Александра Усика самым искусным боксером, с которым когда-либо выходил на ринг Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Джозеф Паркер

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