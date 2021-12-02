Бою Усик – Фьюри быть? Команда Тайсона решительно настроена вычеркнуть Джошуа из треугольника супертяжей

Уоррен хочет сделать поединок, который хотят увидеть все

Фото: Metro

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен сообщил интервью iFL TV, что команда «Цыганского короля» бросит все силы, чтобы организовать его бой с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Все хотят увидеть бой Усик – Фьюри. Я увидел в последнем интервью Джошуа, которое меня слегка смутило, что если ему предложить правильные деньги, он готов отойти в сторону. Так что сейчас это то, чем мы занимаемся – задача команды Тайсона обеспечить ему этот бой. Мы трудимся не покладая рук, чтобы этот поединок случился. И если все пройдет гладко, то четыре пояса будут на кону. И я надеюсь, что вскоре это станет явью.

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что его подопечного интересует не только финансовая составляющая, но и спортивная.