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Бою Усик – Фьюри быть? Команда Тайсона решительно настроена вычеркнуть Джошуа из треугольника супертяжей

Уоррен хочет сделать поединок, который хотят увидеть все
Бокс Профессиональный бокс
2 декабря 22:38
Бою Усик – Фьюри быть? Команда Тайсона решительно настроена вычеркнуть Джошуа из треугольника супертяжей
Фото: Metro

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен сообщил интервью iFL TV, что команда «Цыганского короля» бросит все силы, чтобы организовать его бой с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Все хотят увидеть бой Усик – Фьюри. Я увидел в последнем интервью Джошуа, которое меня слегка смутило, что если ему предложить правильные деньги, он готов отойти в сторону. Так что сейчас это то, чем мы занимаемся – задача команды Тайсона обеспечить ему этот бой.

Мы трудимся не покладая рук, чтобы этот поединок случился. И если все пройдет гладко, то четыре пояса будут на кону. И я надеюсь, что вскоре это станет явью.

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что его подопечного интересует не только финансовая составляющая, но и спортивная.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Фрэнк Уоррен

Комментарии 1

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2 декабря 2021г. 23:22
Вот так поворот. Полагаю они найдут "правильные деньги" Тем более сам Хирн уже во всю намекает. что готовы к предложениям. Просто нужно читать между строк
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