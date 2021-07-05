Брат Тайсона Фьюри рассказал, как Усику победить Джошуа в предстоящем титульном поединке

Хьюи Фьюри взвесил шансы украинца в бою с габаритным британцем

Джошуа и Усик / Фото: Sky Sports

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing News TV заявил, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и обязательный претендент на титул WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) имеют равные шансы на победу в предстоящем поединке. Хьюи, кстати, выступит в андеркарде Усик – Джошуа.



Я думаю, что ключом к победе над Усиком для Джошуа будет ставка на бокс и медленное давление. Усику же нужно держаться подальше, создавать углы и подорвать веру Энтони в себя. В бою с Чисорой Усик сделал то, что от него требовалось. Чисора – боец, который создает большое давление. Он заставил Усика поработать, но я считаю, что Александр победил в том бою достаточно легко. Хоть он и столкнулся с большим давлением, однако сделал то, что должен был сделать. Я думаю, что шансы в бою Джошуа – Усик будут 50-50, но склоняюсь в пользу Энтони, потому что он сильно спрогрессировал, а также из-за габаритов.

Напомним, что Усик входит в топ-5 рейтинга pound-for-pound от The Ring, в то время как Джошуа не нашлось места и в первой десятке.