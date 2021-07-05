Брэдли: «Если Уайлдер будет бесстрашным и агрессивным, то сможет победить Фьюри»

Бывший чемпион мира считает, что у «Бронзового бомбардировщика» есть шансы на победу в поединке с «Цыганским Королем»



Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что у американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) будут шансы в трилогии с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), если он выйдет на ринг бесстрашным и навяжет британцу бой.

«В бою Фьюри - Уайлдер я выберу Тайсона. У Деонтея будет шанс панчера, как и всегда. Будет ли он другим? Да, немного, пока не пропустит удар в голову. Затем он разогреется и решит делать то, к чему привык. Попытается ли Уайлдер сделать что-то новое? Да, возможно. Я бы хотел, чтобы Деонтей провел разминочный бой перед поединком с Фьюри, чтобы увидеть, преуспевает ли он, использует ли новые фишки, над которыми работает. Я желаю Уайлдеру всего самого лучшего. У него есть шанс панчера. Если он будет бесстрашным и агрессивным, если он выйдет драться, закусит капу и пойдет на Фьюри, то сможет победить».

Лу ДиБелла оценил шансы на победу Деонтея Уайлдера в бою с Тайсоном Фьюри.