Брэдли назвал фаворита боя Спенс – Пакьяо

Американец поделился своим прогнозом относительно грядущего боя



Мэнни Пакьяо / фото - Getty Images

Американец Тимоти Брэдли поделился своим прогнозом относительно поединка между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе его соотечественником Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). По мнению Брэдли, преимущество в этом противостоянии на стороне Спенса, и если он сможет удержать своего оппонента на дистанции, то легко победит, сообщает ringnews24.com.

«Все зависит от того, что еще может Мэнни. Если бы у нас был более молодой Пакьяо, то нет сомнений, что он считался бы фаворитом этого противостояния. Но у нас есть более молодой, более крупный, более сильный Спенс. Если Эррол сможет контролировать дистанцию и не позволит Мэнни сближаться, то у него хорошие шансы победить. Думаю, в таком случае Спенс легко одолеет Пакьяо. Я уверен, что Мэнни начнет действовать с первых раундов, потому что захочет проверить своего соперника. Эрролу придется приспосабливаться к нему».

Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.