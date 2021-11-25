Камбосос: «Я готов к войне с Лопесом, готов драться»
Брэдли предсказал исход противостояния между Лопесом и Камбососом
Бывший чемпион мира отметил боксерские навыки лидера легкого дивизиона
25 ноября 18:07
Лопес и Камбосос / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира в двух дивизионах Тимоти Брэдли спрогнозировал результат предстоящего поединка между австралийским легковесом Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) и абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Цитирует Брэдли ESPN.
«На месте команды Камбососа я бы сказал ему быть внимательным в начале боя, использовать обманные движения, заставлять Лопеса промахиваться, не слишком сильно рваться в атаку и не очень раскрываться. Если появится любой шанс, нужно бить Теофимо по корпусу, а затем начать драться во второй половине боя. Камбосос – достойный боец, у него есть шанс показать, что он элитный. Лопес уже продемонстрировал свою принадлежность к элите. Его считают бойцом pound-for-pound не просто так. Это парень, который в течение всего года остается в форме. Он обладает мощным ударом с обеих рук, продолжает матереть и становится все лучше и лучше. Я предсказываю победу Лопеса нокаутом в четвертом раунде».
Напомним, бой Лопеса и Камбососа состоится 28 ноября в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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