Брэдли: «Уайлдеру лучше быть более агрессивным в третьем бою с Фьюри»

Бывший чемпион мира считает, что американцу необходимо более агрессивно действовать в третьем бою против «Цыганского короля»

Фото: denverpost.com

Бывший чемпион мира, а нынче эксперт ESPN Тимоти Брэдли рассказал в интервью ютуб-каналу iFL TV, что Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) необходимо более агрессивно действовать в третьем бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), если он хочет поквитаться за досрочное поражение во втором поединке.

«Уайлдер выйдет драться. Будет ли он немного другим? Да, он немного изменится, будет работать над разными техниками и базовыми элементами, попытается взять реванш. Но как только он пропустит удар в голову, все это утратит свое значение. Уайлдер вернется, он будет выбрасывать размашистые удары. Но способен ли он быть более агрессивным в бою с Фьюри? Нельзя медлить. Ему лучше выступить именно таким образом. Так что это должно быть хорошее, отличное противостояние».

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписал контракт на 3-й бой против Деонтея Уайлдера.