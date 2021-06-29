Брэдли: «Впервые скажу, что в реванше Ломаченко – Лопес шансы 50 на 50»

Тимоти Бредли / фото - Rappler

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2, 13 КО) поделился мыслями о реванше Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Ранее американец был уверен, что у украинца не будет шанса. Брэдли поменял мнение после победы Ломаченко над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).

Теофимо – умный, он уже знает, где ему нужно находиться. Я думаю, что Лома увеличит интенсивность, начнет раньше и попытается заставить Лопеса пятиться. Он должен принимать грамотные решения.

Впрочем, Лопес бьет обоими кулаками, так что возможны несколько сценариев. Лома может преуспеть в атаке, и он преуспеет, но для этого ему нужно рисковать. Если Лопес поймает его мощным ударом – левым хуком или правой, то это станет проблемой.

Сейчас я не знаю, кто победит в реванше. Ломаченко выдал отличное выступление, но Лопес – это непростой вызов. Он однажды победил Ломаченко и может сделать это снова.

Если Ломаченко внесет правильные коррективы и начнет быстрее, как в бою с Накатани, то я не знаю. Возможно, я впервые скажу, что здесь 50 на 50»