Бывший тренер Кличко: «Недолюбливал Фьюри из-за боя с Володей. Но теперь понимаю, какой он красавец»
Бриггс высказал непопулярное мнение о поединке Фьюри и Уайлдера
Экс-чемпион мира не будет удивлен победе «Бронзового бомбардировщика»
18:03
Уайлдер и Фьюри / Фото: Marca
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением в интервью Yotube каналу Fight Hub TV о трилогии обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO):
Мне нравится этот бой. Я думаю, Фьюри считает, что его ждет очень легкая задача, но мне кажется, что это будет тяжелый бой. После второго поединка остались вопросы. Тот бой получился односторонним, Уайлдер долго отсутствовал. Посмотрим, как он вернется.
В любом случае я думаю, что Уайлдер выступит хорошо. Он набирает форму перед этим боем и будет готов к тяжелому поединку. Если он легко угодит в нокаут, то мы будем знать, что Фьюри его просчитал.
Победа Уайлдера меня не удивит, поскольку он обладает нокаутирующей мощью. Посмотрим, сможет ли он донести хороший удар, потрясти и свалить Фьюри. Но Тайсон выглядит очень уверенным, так что это будет сложно сделать.
Напомним, что ранее Бриггс ошеломил заявлением, что ему предложили долгожданный поединок с Владимиром Кличко.
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