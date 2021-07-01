Бриггс высказал непопулярное мнение о поединке Фьюри и Уайлдера

Уайлдер и Фьюри / Фото: Marca

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением в интервью Yotube каналу Fight Hub TV о трилогии обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO):



В любом случае я думаю, что Уайлдер выступит хорошо. Он набирает форму перед этим боем и будет готов к тяжелому поединку. Если он легко угодит в нокаут, то мы будем знать, что Фьюри его просчитал.

Победа Уайлдера меня не удивит, поскольку он обладает нокаутирующей мощью. Посмотрим, сможет ли он донести хороший удар, потрясти и свалить Фьюри. Но Тайсон выглядит очень уверенным, так что это будет сложно сделать.