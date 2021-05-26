Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 9
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес 2:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания 2:3 Окончен
16:15 США - Казахстан 3:0 Окончен
20:15 Финляндия - Норвегия 5:2 Окончен
20:15 Швейцария - Швеция 0:7 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 77:53 Окончен
Теннис (3 события из 94) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:2 Окончен
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен 1-й тайм
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро 1:2 Окончен
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 Окончен
20:15 Канада - Норвегия 4:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 89) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:2 Окончен
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко 1:0 Техническая победа
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»

Американец считает, что его соотечественник может устроить апсет в третьем бою с «Цыганским Королем»
Бокс Профессиональный бокс
21:55
Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»
Деонтей Уайлдер / фото - dazn.com

Эпатажный американский ветеран супертяжелого веса Шеннон Бриггс заявил порталу Sky Sports, что бывший чемпион мира в хэвивейте Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может устроить апсет в третьем бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Не теряйте бдительность с Уайлдером. Если посмотреть на историю бокса, то он природный уникум. За счет своей мощи он может сокрушить и нокаутировать любого соперника. Он еще долго будет недооцененным, поскольку у него не было большого количества хороших соперников. Мы не знаем, с чем он выйдет на реванш с Фьюри. Уайлдер может шокировать мир.

Возможно, у Фьюри сложилось неправильное представление. Что будет, если этот парень нокаутирует Тайсона? А ведь это возможно. Будет ли тогда четвертый бой?

Фьюри нельзя недооценивать Уайлдера. На него смотрят как на 90-килограммового парня с тоненькими ногами, который не должен бить так сильно. Но он бьет невероятно тяжело. Наносить такие удары – это ненормально. Правда, он не может драться на отходах».

На бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Шеннон Бриггс Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Бокс Профессиональный бокс
11:32
Дядя Фьюри: «Тайсон и Джошуа потеряли десятки миллионов долларов из-за срыва их поединка»
Дядя Фьюри: «Тайсон и Джошуа потеряли десятки миллионов долларов из-за срыва их поединка»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 13:36
Это нужно видеть! Фьюри показал переднее сальто
Это нужно видеть! Фьюри показал переднее сальто
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 22:58
1
На бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей
На бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 20:33
Хаттон опасается, что бой Джошуа – Фьюри никогда не состоится: «Это будет трагедией для британского спорта»
Хаттон опасается, что бой Джошуа – Фьюри никогда не состоится: «Это будет трагедией для британского спорта»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 17:30
Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?
Мнение
Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 16:50
2

Новости: Бокс

У Джервонты Дэвиса не собираются боксировать с Лопесом
У Джервонты Дэвиса не собираются боксировать с Лопесом
Профессиональный бокс
22:39
Хирн – о следующем бое Джошуа: «Усик – наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов»
Хирн – о следующем бое Джошуа: «Усик – наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов»
Профессиональный бокс
22:25
Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»
Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»
Профессиональный бокс
21:55
Лопес не собирается боксировать с Тейлором в Англии
Лопес не собирается боксировать с Тейлором в Англии
Профессиональный бокс
21:49
Головкин собирается провести два боя в 2021 году
Головкин собирается провести два боя в 2021 году
Профессиональный бокс
20:55
Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Профессиональный бокс
19:25
Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»
Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»
Профессиональный бокс
18:00
В AIBA выплатили $10 млн долга
В AIBA выплатили $10 млн долга
Профессиональный бокс
17:48
Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Профессиональный бокс
16:25
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
3
Все новости