На бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей
Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»
Американец считает, что его соотечественник может устроить апсет в третьем бою с «Цыганским Королем»
21:55
Деонтей Уайлдер / фото - dazn.com
Эпатажный американский ветеран супертяжелого веса Шеннон Бриггс заявил порталу Sky Sports, что бывший чемпион мира в хэвивейте Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может устроить апсет в третьем бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Не теряйте бдительность с Уайлдером. Если посмотреть на историю бокса, то он природный уникум. За счет своей мощи он может сокрушить и нокаутировать любого соперника. Он еще долго будет недооцененным, поскольку у него не было большого количества хороших соперников. Мы не знаем, с чем он выйдет на реванш с Фьюри. Уайлдер может шокировать мир.
Возможно, у Фьюри сложилось неправильное представление. Что будет, если этот парень нокаутирует Тайсона? А ведь это возможно. Будет ли тогда четвертый бой?
Фьюри нельзя недооценивать Уайлдера. На него смотрят как на 90-килограммового парня с тоненькими ногами, который не должен бить так сильно. Но он бьет невероятно тяжело. Наносить такие удары – это ненормально. Правда, он не может драться на отходах».
На бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей.