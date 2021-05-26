Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»

Деонтей Уайлдер / фото - dazn.com

Эпатажный американский ветеран супертяжелого веса Шеннон Бриггс заявил порталу Sky Sports, что бывший чемпион мира в хэвивейте Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может устроить апсет в третьем бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Возможно, у Фьюри сложилось неправильное представление. Что будет, если этот парень нокаутирует Тайсона? А ведь это возможно. Будет ли тогда четвертый бой?

Фьюри нельзя недооценивать Уайлдера. На него смотрят как на 90-килограммового парня с тоненькими ногами, который не должен бить так сильно. Но он бьет невероятно тяжело. Наносить такие удары – это ненормально. Правда, он не может драться на отходах».