Бриггс: «Усик – Уайлдер – поединок, к которому нужно готовиться»

Шэннон Бриггс / фото - Fightnews

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс высказался о положении дел в супертяжелом дивизионе. Американец высказался об украинце Александре Усике (18-0, 13 КО) и его перспективах в боях с чемпионами. Слова Шэннона приводит Sky Sports.

Бой Усика и Фьюри будет тяжелым. Кто может так же работать? Усик как Ломаченко – с каждым раундом он становится сильнее.

Лучший шанс для Джошуа – поймать Усика в начале боя. Энтони силен на старте поединка, Усик – в конце.

Это опасный бой. Сложнейший для Джошуа, как и поединок против Фьюри.

Если ринг большой, то Усика непросто остановить. У него хорошая скорость работы, он левша. Он может наносить удары незаметно. У него много энергии.

Джойс – единственный человек, которого я вижу похожим на Александра. Он постоянно становится все сильнее, он большая угроза.

Джойс другой. Он большой болван, шутник. Он ненормальный. Ни один мужчина, которого я видел, не может так прыгать в воздухе и переворачиваться – это показывает, что его сила чрезмерна».