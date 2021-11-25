Непобежденный кубинский проспект готов выйти в ринг против Усика
Бриггс: «Усик – зверь. С ним можно надеяться только на то, что он перестанет быть голодным»
Шеннон отметил, что украинец делает сумасшедшие вещи
24 ноября 11:34
Шеннон Бриггс / Фото: WBA
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о чемпионе WBA, WBO и IBF Александре Усике (19-0, 13 КО).
«Усик – зверь и ненормальный человек. Он необычный, понимаете? Усик – это незаурядная личность и поэтому с ним сложно драться. С таким парнем можно надеяться только на то, что он потеряет хватку и перестанет быть голодным, ведь он заработал денег и всего достиг. Это единственное, на что можно рассчитывать с таким бойцом.
Усик тренируется как зверь и я слышал, что он ходит на руках. Усик встает на руки и передвигается целый час. Он не опускается, а продолжает ходить. Это сумасшествие».
Напомним, ранее стало известно, что Бриггс проведет боксерский поединок против экс-чемпиона UFC Куинтона Джексона.
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