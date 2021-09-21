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Британский супертяжеловес объяснил, чем Усик похож на Фьюри

Дэвид Аллен ранее спарринговал с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
22:20
Британский супертяжеловес объяснил, чем Усик похож на Фьюри
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Британский боец супертяжелого веса Дэвид Аллен (18-5-2, 15 KO), ранее спарринговавший с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 KO), объяснил, почему он напоминает ему звездного соотечественника и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Аллена цитирует портал talksport.com:

«Усик тренируется иначе, чем кто-либо. И во многом он похож на Тайсона Фьюри. Этот парень очень эксцентричный и любит тренироваться в трусах. И повторюсь, он очень похож на Тайсона, что буквально же в первый день бросилось мне в глаза.

Мы спарринговали три раза в неделю, и в один из них я пытался закатить драку, как они и просили. И у него находился ответ на все, что бы я ни делал. Да, у меня получалось попадать по нему, но только один раз.

И он лучший в том, что касается движения на ногах. Он лучше Тайсона, хотя он и на 25 кг легче. Я никогда не спарринговал с полусредневесами, но он делал это, и он был таким же маневренным, как и они. Вот, насколько он хорош».

Питер Фьюри поделился ожиданиями относительно грядущего мегафайта между Александром Усиком и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Дэвид Аллен Александр Усик Тайсон Фьюри

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