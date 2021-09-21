Британский супертяжеловес объяснил, чем Усик похож на Фьюри

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Британский боец супертяжелого веса Дэвид Аллен (18-5-2, 15 KO), ранее спарринговавший с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 KO), объяснил, почему он напоминает ему звездного соотечественника и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Аллена цитирует портал talksport.com:

Мы спарринговали три раза в неделю, и в один из них я пытался закатить драку, как они и просили. И у него находился ответ на все, что бы я ни делал. Да, у меня получалось попадать по нему, но только один раз.

И он лучший в том, что касается движения на ногах. Он лучше Тайсона, хотя он и на 25 кг легче. Я никогда не спарринговал с полусредневесами, но он делал это, и он был таким же маневренным, как и они. Вот, насколько он хорош».