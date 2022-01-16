Британский тренер: «К Усику не может быть никакого уважения. Ты должен желать уничтожить его»

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Известный британский тренер Шейн Макгиган поделился мнением о том, как Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) победит в реванше чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО):

Усик – мастер не только бокса, но также игр разума и трюков. Тот же Тайсон Фьюри это понимает, потому что он тоже использует трюки. Он бы никогда не играл в эти игры – типа давай сделаем селфи и так далее.

К такому бойцу, как Усик не может быть никакого уважения. Конечно, нужно уважать его после боя. Ты должен уважать его как человека, чемпиона и своего соперника. Но не следует хотеть дружить или как-то общаться с ним. Ты должен желать только уничтожить его».