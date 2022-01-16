Британский тренер: «К Усику не может быть никакого уважения. Ты должен желать уничтожить его»
Известный британский тренер Шейн Макгиган поделился мнением о том, как Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) победит в реванше чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Джошуа знает, что ему нужно делать в реванше. Все об этом знают. Не нужно пытаться играть в долгую игру с таким парнем, как Усик. Необходимо выйти и применить свою физику, свои габариты, навязать высокий темп, не проявлять к нему никакого уважения, не касаться перчатками, не делать селфи перед боем. То есть нужно выйти и сделать свое дело.
Усик – мастер не только бокса, но также игр разума и трюков. Тот же Тайсон Фьюри это понимает, потому что он тоже использует трюки. Он бы никогда не играл в эти игры – типа давай сделаем селфи и так далее.
К такому бойцу, как Усик не может быть никакого уважения. Конечно, нужно уважать его после боя. Ты должен уважать его как человека, чемпиона и своего соперника. Но не следует хотеть дружить или как-то общаться с ним. Ты должен желать только уничтожить его».
Напомним, на апрель 2022 года запланирован реванш Усик – Джошуа. Ко второму поединку британца будет готовить новый тренер.