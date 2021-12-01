Тренер Спенса: «Если Эррол захочет поединка с Кроуфордом, то это произойдет»
Брук: «Кроуфорд – лучший боксер мира на данный момент»
Британец прокомментировал досрочную победу уроженца Омахи в бою с Шоном Портером
08:00
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Британец Келл Брук отреагировал на досрочную победу американца Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО), в поединке с соотечественником Шоном Портером (31-4-1, 17 КО), который состоялся 20-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Слова Брука приводит портал FightHype.com:
«Мне было интересно посмотреть на них, ведь я встречался с обоими парнями. И нужно признаться в том, что Кроуфорд – лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории на данный момент. Сейчас никто не остановит его.
Портеру больше нечего доказывать. Он побил всех топовых бойцов, которых смог, и проиграл лучшим. Что ему еще оставалось делать? Это было наилучшее решение».
Шон Портер уходит из бокса на своих условиях.
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