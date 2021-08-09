Брук: «Мой бой с Ханом станет самым большим противостоянием в истории британского бокса после Фьюри – Джошуа»

Келл Брук/ Фото: thetalkingmoose.com

Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук (39-3, 27 КО) высказался boxingnews24.com о желании провести поединок против вызывавшего его на бой соотечественника Амира Хана (34-5, 21 КО).



Послушайте, все знают, что уже очень давно прошу этот поединок. Поэтому давайте заключим небольшой контракт, и наконец-то организуем этот поединок. Хан много говорит. В этом году мы должны провести бой. Это должно произойти.

Да, бой Фьюри и Джошуа станет самым большим противостоянием в истории британского бокса, но мы с Ханом на втором месте. Думаю, что фанаты во все мире будут в счастливы от нашего поединка.

Думаю, что сейчас Хан на самом деле хочет подраться со мной. Мы неоднократно в течении наших карьер должны были встретиться и только сейчас пришло время для него. Мир должен увидеть наше противостояние».