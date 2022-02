Брук оказался тяжелее Хана накануне их поединка в Манчестере

Келл Брук - Амир Хан / фото - SkySports

19-го февраля в Манчестере состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Sky Sports. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Амира Хана (34-5, 21 КО) и Келла Брука (39-3, 27 КО).

За день до боя состоялась официальная процедура взвешивания бойцов:

Амир Хан – 66,9 кг;

Келл Брук – 67,36 кг.

Amir Khan hits the scales and is inside the limit too! @Boxxer | #KhanBrook | @AmirKingKhan pic.twitter.com/LD4HELK0fX