Брюстер: «Усик был уставший в бою с Джошуа, но победил за счет решимости и навыков»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) стоило использовать антропометрические данные в первом поединке с Александром Усиком (19-0,13 KO):



В бою с Усиком Джошуа пожертвовал бы пешками, если бы навалился на него своим весом и подобрался к парню с более короткими руками. Тем не менее это бы измотало Усика, ведь Александр был очень уставшим, но он поступил как Леймон Брюстер: победил за счет решимости и навыков.