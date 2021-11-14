Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Брюстер: «Усик был уставший в бою с Джошуа, но победил за счет решимости и навыков»
Бывший чемпион мира сравнил поединок с шахматной партией
11:04
Усик и Джошуа / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) стоило использовать антропометрические данные в первом поединке с Александром Усиком (19-0,13 KO):
Энтони Джошуа не использовал весь свой потенциал. Он пытался ответить навыками на навыки. Ты не можешь соперничать с таким парнем, как Усик, в плане мастерства. Тебе нужно использовать рост, вес и мощь. Тебе необходимо применить все. Нельзя просто играть в шахматы, потому что ты хорошо обращаешься со слонами и конями. Ты должен добавить в уравнение свою королеву, нужно быть готовым принести в жертву свои пешки.
В бою с Усиком Джошуа пожертвовал бы пешками, если бы навалился на него своим весом и подобрался к парню с более короткими руками. Тем не менее это бы измотало Усика, ведь Александр был очень уставшим, но он поступил как Леймон Брюстер: победил за счет решимости и навыков.
Напомним, что рассматривается три места для организации реванша Джошуа и Усика.