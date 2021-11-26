Головкин ответил на вопрос о возможном третьем бое с Альваресом
Будет ли Альварес в супертяжелом весе? Ответил лучший тренер современности
Рейносо не думает, что они замахнутся так высоко
26 ноября 11:42
Рейносо и Альварес / Фото: Matchroom
Тренер и менеджер Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) Эдди Рейносо поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом WBC в крузервейте:
Сауль дисциплинирован, силен и умен в ринге. Поэтому я верю, что мы выиграем. Альварес знает, кто такой Макабу, и знает, что у него есть все инструменты, чтобы побеждать. Макабу сильный боец, который прет вперед, может драться, у него хороший удар. Все так, но мы собираемся победить.
Мы спарринговали с тяжеловесами мирового уровня вроде Фрэнка Санчеса. Честно говоря, Канело очень силен, и мы знаем, что собираемся дать Макабу хороший бой.
Также лучший тренер-2021 ответил на вопрос о переходе подопечного в супертяжелый вес:
Нет, нет, нет! Это все.
Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) рассказал, будет ли третий бой с Канело.
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