Будет ли Альварес в супертяжелом весе? Ответил лучший тренер современности

Рейносо не думает, что они замахнутся так высоко

Рейносо и Альварес / Фото: Matchroom

Тренер и менеджер Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) Эдди Рейносо поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом WBC в крузервейте:



Сауль дисциплинирован, силен и умен в ринге. Поэтому я верю, что мы выиграем. Альварес знает, кто такой Макабу, и знает, что у него есть все инструменты, чтобы побеждать. Макабу сильный боец, который прет вперед, может драться, у него хороший удар. Все так, но мы собираемся победить. Мы спарринговали с тяжеловесами мирового уровня вроде Фрэнка Санчеса. Честно говоря, Канело очень силен, и мы знаем, что собираемся дать Макабу хороший бой.

Также лучший тренер-2021 ответил на вопрос о переходе подопечного в супертяжелый вес:

Нет, нет, нет! Это все.

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) рассказал, будет ли третий бой с Канело.