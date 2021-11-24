Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»

Абсолютный чемпион мира не исключил, что в будущем попробует себя в королевском дивизионе

Фото: Ring TV Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) поделился мнением на тему того, может ли он в будущем перейти в супертяжелый вес: «Я просто рад творить историю, принимать новые вызовы. Знаю, что крузервейт – это опасный вызов, но именно такие мне и нравятся. Еще год назад я категорически был против даже разговоров на тему крузервейта (улыбается). Хэвивейт?.. Не думаю... Но с тренером Эдди Рейносо иногда я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра. Пока что мне кажется, что хэвивейт это слишком. Что мое тело к такому никогда не будет готово».

Напомним, сейчас Альварес нацелился на бой против чемпиона WBC в тяжелом весе Илунги Макабу. Этот поединок уже санкционирован, однако его пытается сорвать бывший соперник Александра Усика. Кстати, об Усике. Недавно на нашем сайте вышел роскошный материал о том, может ли состояться бой Александра с Саулем.