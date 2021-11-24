Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 20
Сегодня 28
Завтра 9
Футбол (9 событий из 10) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Аякс 1:2 Окончен
19:45 Интер - Шахтер 2:0 Окончен
22:00 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Окончен
22:00 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Окончен
22:00 Атлетико - Милан 0:1 Окончен
22:00 Ливерпуль - Порту 2:0 Окончен
22:00 Спортинг - Боруссия Дортмунд 3:1 Окончен
22:00 Шериф - Реал 0:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Колос 1:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Лукко Раума - Больцано -:- Отменен
19:00 Ред Булл Мюнхен - Фрибург Готтерон 3:2 Окончен
21:20 Ред Булл Зальцбург - Руан 3:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Филадельфия Флайерс 4:0 Окончен
03:30 Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Чикаго Блэкхокс 5:2 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 92:100 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс 106:100 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 119:100 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 104:112 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 1:4 3-й период
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 1:0 3-й период
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 0:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 Перерыв
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 4:2 Перерыв
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 2-й период
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 2:1 2-й период
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вегас Голден Найтс 0:1 Перерыв
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
Футбол (1 событие из 31) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Рома - Заря -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 1:4 3-й период
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 1:0 3-й период
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 0:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 Перерыв
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 4:2 Перерыв
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 2-й период
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 2:1 2-й период
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вегас Голден Найтс 0:1 Перерыв
04:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
Футбол (3 события из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Горняк-Спорт -:- Запланирован
17:30 Волынь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - ФК Львов -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Блэкхокс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
22:30 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
23:00 Анахайм Дакс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован

Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»

Абсолютный чемпион мира не исключил, что в будущем попробует себя в королевском дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 13:56
Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»
Фото: Ring TV

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) поделился мнением на тему того, может ли он в будущем перейти в супертяжелый вес:

«Я просто рад творить историю, принимать новые вызовы. Знаю, что крузервейт – это опасный вызов, но именно такие мне и нравятся. Еще год назад я категорически был против даже разговоров на тему крузервейта (улыбается).

Хэвивейт?.. Не думаю... Но с тренером Эдди Рейносо иногда я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра. Пока что мне кажется, что хэвивейт это слишком. Что мое тело к такому никогда не будет готово».


Напомним, сейчас Альварес нацелился на бой против чемпиона WBC в тяжелом весе Илунги Макабу. Этот поединок уже санкционирован, однако его пытается сорвать бывший соперник Александра Усика.

Кстати, об Усике. Недавно на нашем сайте вышел роскошный материал о том, может ли состояться бой Александра с Саулем.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдди Рейносо Сауль Альварес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усик – второй в рейтинге P4P от The Ring, Фьюри даже нет в топ-10
Усик – второй в рейтинге P4P от The Ring, Фьюри даже нет в топ-10
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 13:01
Бывший соперник Усика попытается сорвать бой Альвареса и Макабу
Бывший соперник Усика попытается сорвать бой Альвареса и Макабу
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 14:25
Альварес и Плант заработали за бой в 14 раз больше чем все участники топового турнира UFC 268
Альварес и Плант заработали за бой в 14 раз больше чем все участники топового турнира UFC 268
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 10:11
Рейносо: «Если в бою с Бенавидесом будет смысл, тогда мы поприветствуем его»
Рейносо: «Если в бою с Бенавидесом будет смысл, тогда мы поприветствуем его»
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 22:15
Нельсон: «Канело может победить Макабу»
Нельсон: «Канело может победить Макабу»
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 19:40
Усман продолжает изъявлять желание встретиться с Альваресом
Усман продолжает изъявлять желание встретиться с Альваресом
MMA
22 ноября 08:21

Новости: Бокс

Джойс: «Тайсон Фьюри – это большое испытание»
Джойс: «Тайсон Фьюри – это большое испытание»
Профессиональный бокс
24 ноября 22:25
Кроуфорд: «Все только и говорили о прессинге Портера, однако никто не сказал о его навыках»
Кроуфорд: «Все только и говорили о прессинге Портера, однако никто не сказал о его навыках»
Профессиональный бокс
24 ноября 21:40
Портер: «Я впервые смотрел на парня, которого было не сломить, что бы я ни делал»
Портер: «Я впервые смотрел на парня, которого было не сломить, что бы я ни делал»
Профессиональный бокс
24 ноября 21:00
Хэйни: «Кроуфорд показал, почему находится на вершине»
Хэйни: «Кроуфорд показал, почему находится на вершине»
Профессиональный бокс
24 ноября 19:20
Фьюри надеется, что Джошуа уступит ему право драться против Усика
Фьюри надеется, что Джошуа уступит ему право драться против Усика
Профессиональный бокс
24 ноября 18:31
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»
Альварес – о переходе в супертяжи: «С Рейносо я даже не знаю, на что мы подпишемся завтра»
Профессиональный бокс
24 ноября 13:56
Усик – второй в рейтинге P4P от The Ring, Фьюри даже нет в топ-10
Усик – второй в рейтинге P4P от The Ring, Фьюри даже нет в топ-10
Профессиональный бокс
24 ноября 13:01
Камбосос: «Я уверен, что у Лопеса стеклянный подбородок»
Камбосос: «Я уверен, что у Лопеса стеклянный подбородок»
Профессиональный бокс
24 ноября 12:32
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости