Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Бельгия - Италия 0:0 1-й тайм
Теннис (1 событие из 1) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
20:55 Denis Shapovalov - Энди Маррей 1:0 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания 1:1* Окончен
22:00 Бельгия - Италия 0:0 1-й тайм
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 3:0 Окончен
20:55 Denis Shapovalov - Энди Маррей 1:0 2-й сет
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 2:1 Окончен
20:10 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания -:- Запланирован
22:00 Украина - Англия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри

Интересно, что перед вторым поединком котировки на боксеров были равные
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Twitter Фьюри

Букмекеры не верят в бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в бою против нынешнего обладателя «зеленого» пояса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Победа Уайлдера оценивается в коэффициент 3,25, в то время как на Фьюри можно поставить за 1,33. Нокаут от «Бронзового бомбардировщика» можно заиграть за 4,33, досрочный успех «Цыганского короля» – 2,0.

Этот поединок станет завершением трилогии Уайлдер – Фьюри. Интересно, что перед вторым боем котировки на боксеров были одинаковыми. Тот поединок британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Очередная встреча Фьюри – Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Накануне бывший лидер P4P Андре Уорд призвал чемпиона избежать недооценки своего будущего соперника.

Бой Фьюри – Уайлдер – это своеобразный полуфинал турнира за звание абсолютного чемпиона мира в «королевском дивизионе». Второй полуфинал – это поединок Энтони Джошуа против Александра Усика. Ранее мы познакомили вас с букмекерскими котировками в том бою.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Фьюри ни разу не оскорбил Джошуа и предрек ему непростой бой с Усиком
Фьюри ни разу не оскорбил Джошуа и предрек ему непростой бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15:48
Экс-тренер Кличко: «Фьюри надломил Володю психологически, я чуть не плакал»
Экс-тренер Кличко: «Фьюри надломил Володю психологически, я чуть не плакал»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 15:41
Арум рассказал, когда и где должен пройти бой между Фьюри и Джошуа
Арум рассказал, когда и где должен пройти бой между Фьюри и Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 14:30
Уорд – о странном поведении Уайлдера: «Он провозгласил себя королем, но корону носит тяжелая голова»
Уорд – о странном поведении Уайлдера: «Он провозгласил себя королем, но корону носит тяжелая голова»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 07:47
Менеджер Уайлдера: «Сейчас у Деонтея на уме просто борьба с Фьюри»
Менеджер Уайлдера: «Сейчас у Деонтея на уме просто борьба с Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 12:59
Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»
Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 10:22

Новости: Бокс

WBA сместила Усика с первой строчки рейтинга
WBA сместила Усика с первой строчки рейтинга
Профессиональный бокс
21:48
Бывший тренер Кличко: «Не увидел в глазах Володи желания вернуться»
Бывший тренер Кличко: «Не увидел в глазах Володи желания вернуться»
Профессиональный бокс
21:12
Президент WBC комплементарно высказался о Виталии Кличко
Президент WBC комплементарно высказался о Виталии Кличко
Профессиональный бокс
20:50
Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри
Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри
Профессиональный бокс
20:30
Красюк: «Думаю, что нас ожидает трилогия Ломаченко – Лопес»
Красюк: «Думаю, что нас ожидает трилогия Ломаченко – Лопес»
Профессиональный бокс
19:36
Красюк: «Скорость, навыки, решительность и концентрация Ломы были столь мощны, что у Накатани не было шансов»
Красюк: «Скорость, навыки, решительность и концентрация Ломы были столь мощны, что у Накатани не было шансов»
Профессиональный бокс
19:01
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Профессиональный бокс
18:15
«Следующий великий чемпион». Арум рассказал о 21-летнем нокаутере, который устроил трепку Фьюри
«Следующий великий чемпион». Арум рассказал о 21-летнем нокаутере, который устроил трепку Фьюри
Профессиональный бокс
16:41
Фьюри ни разу не оскорбил Джошуа и предрек ему непростой бой с Усиком
Фьюри ни разу не оскорбил Джошуа и предрек ему непростой бой с Усиком
Профессиональный бокс
15:48
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
18
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости