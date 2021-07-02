Букмекеры не оставляют шансов Уайлдеру в бою с Фьюри

Интересно, что перед вторым поединком котировки на боксеров были равные

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter Фьюри

Букмекеры не верят в бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в бою против нынешнего обладателя «зеленого» пояса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Победа Уайлдера оценивается в коэффициент 3,25, в то время как на Фьюри можно поставить за 1,33. Нокаут от «Бронзового бомбардировщика» можно заиграть за 4,33, досрочный успех «Цыганского короля» – 2,0.

Этот поединок станет завершением трилогии Уайлдер – Фьюри. Интересно, что перед вторым боем котировки на боксеров были одинаковыми. Тот поединок британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Очередная встреча Фьюри – Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Накануне бывший лидер P4P Андре Уорд призвал чемпиона избежать недооценки своего будущего соперника.

Бой Фьюри – Уайлдер – это своеобразный полуфинал турнира за звание абсолютного чемпиона мира в «королевском дивизионе». Второй полуфинал – это поединок Энтони Джошуа против Александра Усика. Ранее мы познакомили вас с букмекерскими котировками в том бою.