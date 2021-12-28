Букмекеры обнародовали коэффициенты на бой Выхриста против боксера, который, по слухам, нокаутировал Усика

Украинский супертяжеловес проведет второй поединок в США

Фото: Instagram Выхриста

1 января украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) проведет бой против грузина Яго Киладзе (26-5-1, 18 KO).

Киладзе – бывший спарринг-партнер чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). По словам Сергея Городничева, известного по работе в тренерском штабе Владимира Кличко, однажды грузин в спарринге нокаутировал Усика, однако этот факт сейчас проверить невозможно.

Накануне букмекеры опубликовали коэффициенты на бой Выхрист – Киладзе. Так, эксперты считают украинца явным фаворитом, давая на его победу коэффициент 1,02. В то же время, на грузина можно поставить за 11.

Напомним, бой Выхрист – Киладзе пройдет в андеркарде поединка Чарльз Мартин – Луис Ортис. Этот поединок станет вторым для Выхриста в Штатах. В октябре он нокаутировал Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО).