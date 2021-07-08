Букмекеры оценили вероятность ничьей в бою Усик – Джошуа

Поединок запланирован на конец сентября

Александр Усик и Энтони Джошуа / Коллаж: FirstSportz

Ничейные результаты в боксе – редкость. Однако в мегафайтах вероятность данного исхода регулярного возрастает. Вспомнить хотя бы первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера или же поединок Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

Вот и в поединке чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) существует такая вероятность, которую букмекеры оценивают в коэффициент 25.

Бой Усик – Джошуа пока официально не подтвержден, однако все идет к тому, что он состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее промоутер украинца рассказал, что Усику придется побить Джошуа дважды.