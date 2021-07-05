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Букмекеры склоняются к тому, что Джошуа нокаутирует Усика

Веры в досрочную победу украинца у них практически нет
Бокс Профессиональный бокс
21:05
Букмекеры склоняются к тому, что Джошуа нокаутирует Усика
Коллаж: The Athletic

Букмекеры оценили вероятность досрочного завершения боя чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

На то, что боксеры не пройдут всю дистанцию можно поставить за коэффициент 1,67, пройдут – 2,1. В то же время, по мнению букмекеров, если кто и победит досрочно, то это будет Джошуа – вероятность такого исхода оценивают в 1,83. На нокаут от Усика можно поставить за 7,5.

Бой Усик – Джошуа пока официально не подтвержден, однако все идет к тому, что он состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Тем не менее, ряд экспертов наоборот скептически относятся к шансам Джошуа, отдавая предпочтение Усику. Сам же украинец сохраняет спокойствие и продолжает готовится к своему первому титульнику в хэвивейте.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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