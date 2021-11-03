Фрэмптон: «Если Усик победит Джошуа еще раз, это не улучшит его позиции в рейтинге pound-for-pound»
Бывший №1 P4P: «Я бы отдал свой голос за Джейка Пола в бою с Томми Фьюри»
Фрэмптон отметил, что Пол и Фьюри – новички и шансы у них равны
11:32
Фьюри vs Джейк Пол
Завершивший карьеру экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Карл Фрэмптон высказался о бое Томми Фьюри (7-0, 4 КО) и видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО).
«Я считаю этот бой грандиозным и я бы отдал свой голос за Джейка. Очевидно, что его команда тщательно подбирает соперников. К тому же, он еще не дрался против боксера. Томми станет первым профессиональным боксером, с которым он подерется.
Но также можно сказать, что Фьюри является новичком, и он еще никогда не проходил дальше четвертого раунда. Поэтому я склоняюсь в строну Джейка Пола».
Напомним, бой Фьюри и Джейка Пола состоится 18-го декабря в Тампе (США).
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