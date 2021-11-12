Бывший чемпион мира назвал фаворита второго поединка Усик – Джошуа

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира Найджел Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) удастся победить Александра Усика (19-0, 13 KO) в предстоящем реванше:



Он уже это делал. Мы видели его выступление с Кличко. И с другими ребятами ранее. У него есть мощь, осталось только немного исправить образ мышления. Забудь про это чертов бокс и делай то, чем занимался на протяжении всей карьеры. Ему нужно понять, что боксировать с боксером не стоит. Закинь свою большую тушу на него. Работай двоечками – левой, правой. Двойной джеб, поджимай в ринге. Диктует правила боксер, который больше – так делай это.