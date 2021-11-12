Экс-чемпион мира: «Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил»
Бывший чемпион мира назвал фаворита второго поединка Усик – Джошуа
Бенн уверен, что британец проведет работу над ошибками
07:45
Усик и Джошуа / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира Найджел Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) удастся победить Александра Усика
(19-0, 13 KO) в предстоящем реванше:
В реванше я поставлю свои деньги на Энтони. Он исправится так же, как случилось в противостоянии с Руисом. У него очень много времени. Я уверен, что он исправит свои ошибки. Вернется тем, кем был ранее. Ведь это находится внутри него. Ему не нужно искать что-то новое. У него уже есть все для победы.
Он уже это делал. Мы видели его выступление с Кличко. И с другими ребятами ранее. У него есть мощь, осталось только немного исправить образ мышления. Забудь про это чертов бокс и делай то, чем занимался на протяжении всей карьеры. Ему нужно понять, что боксировать с боксером не стоит. Закинь свою большую тушу на него. Работай двоечками – левой, правой. Двойной джеб, поджимай в ринге. Диктует правила боксер, который больше – так делай это.
Напомним, что рассматривается три места для организации второго боя супертяжей.
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