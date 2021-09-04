Бывший чемпион мира оценил шансы Теофимо Лопеса против Джоша Тейлора

Тимоти Брэдли отдает предпочтение шотландцу

Коллаж: Boxing Social

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Тимоти Брэдли поделился мнением о теоретическом бое двух абсолютных чемпионов мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) (легкий вес) и Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) (суперлегкий вес):

«Тейлор – легитимный чемпион. Любой, кто может совладать с мощью, прессингом и безудержностью парня вроде Хосе Рамиреса, да еще и потрясти его, заслуживает уважения. С другой стороны – Лопес: быстрый, резкий, юркий, контролирующий дистанцию мощными подачами, умеющий ловить соперника за счет тайминга, способный на периферии и готовый чутка порубиться. Он (Тейлор) крупнее, выше, рукастее, может боксировать издали, прессовать накоротке, способен вломить в нужный момент. У него очень хорошая держалка, что показал бой с Рамиресом. Раньше я бы выбрал Теофимо, но сейчас приходится ставить на Джоша».

Следующий бой Тейлор проведет 18 декабря против Джека Кэттеролла. Лопес же в октябре подерется с Джорджом Камбососом.