Лебедев: «Я уверен, что Поветкин обязательно вернется»
Бывший чемпион мира россиянин Лебедев обратился к голливудской звезде
Экс-тяжеловес поздравил с днем рождения Микки Рурка
17:02
Фото: sport-express.ru
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев в Instagram поздравил с 69 днем рождения голливудскую кинозвезду Микки Рурка:
«Микки, ты настоящая звезда, отличный актер и прекрасный друг. С любовью из России, с днем рождения!»
На фотографиях также засветился бывший соперник Василия Ломаченко Орландо Салидо.
Отметим, что Рурк большой фанат бокса и даже имеет несколько профессиональных боев.
Напомним, Лебедев будет болеть за Александра Усика в его бою с Энтони Джошуа.