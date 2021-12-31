Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Бывший чемпион мира: «В бою с Лопесом Ломаченко позволил себе погулять»
Денис Лебедев назвал причину поражения украинца
16:50
Фото: Facebook Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев поделился мнением о причине поражения украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в бою против Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
Реванш Ломаченко – Лопес потерял актуальность?
Ну здесь, наверное, это имеет значение для самого Ломаченко, не более того. Мировое сообщество бокса видело, что в первом бою Вася позволил себе немного погулять и в итоге за это поплатился.
Напомним, Ломаченко готов провести реванш с Лопесом, но только в рамках легкого веса. При этом американец уже принял твердое решение сменить весовую категорию.
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