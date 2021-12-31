Бывший чемпион мира: «В бою с Лопесом Ломаченко позволил себе погулять»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 23
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли 3:1 Окончен
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс 4:0 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс 4:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 9:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс 4:6 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс 2:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 102:110 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 118:136 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 110:93 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Перенесен
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Финляндия -:- Отменен
04:30 США - Россия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Бывший чемпион мира: «В бою с Лопесом Ломаченко позволил себе погулять»

Денис Лебедев назвал причину поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
16:50
Бывший чемпион мира: «В бою с Лопесом Ломаченко позволил себе погулять»
Фото: Facebook Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев поделился мнением о причине поражения украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в бою против Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Реванш Ломаченко – Лопес потерял актуальность?

Ну здесь, наверное, это имеет значение для самого Ломаченко, не более того. Мировое сообщество бокса видело, что в первом бою Вася позволил себе немного погулять и в итоге за это поплатился.

Напомним, Ломаченко готов провести реванш с Лопесом, но только в рамках легкого веса. При этом американец уже принял твердое решение сменить весовую категорию.

Источник: USACHEV TV Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Денис Лебедев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
16:36
Лебедев: «Исход второго боя Усик – Джошуа будет такой же»
Лебедев: «Исход второго боя Усик – Джошуа будет такой же»
Бокс Профессиональный бокс
16:11
Тейлор не видит смысла в поединке с Лопесом
Тейлор не видит смысла в поединке с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
15:00
Усик всех затмил, но не им единым. Топ-10 событий года в украинском боксе
Усик всех затмил, но не им единым. Топ-10 событий года в украинском боксе
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Экс-чемпион мира назвал поединок, в котором увидел возвращение великого Ломаченко
Экс-чемпион мира назвал поединок, в котором увидел возвращение великого Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
11:48
Портер: «Когда смотришь на выступления Ломы, то понимаешь, что рекорд не так и важен»
Портер: «Когда смотришь на выступления Ломы, то понимаешь, что рекорд не так и важен»
Бокс Профессиональный бокс
07:00

Новости: Бокс

Бывший чемпион мира: «В бою с Лопесом Ломаченко позволил себе погулять»
Бывший чемпион мира: «В бою с Лопесом Ломаченко позволил себе погулять»
Профессиональный бокс
16:50
Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Портер видит в Ломаченко схожесть с Пакьяо
Профессиональный бокс
16:36
Лебедев: «Исход второго боя Усик – Джошуа будет такой же»
Лебедев: «Исход второго боя Усик – Джошуа будет такой же»
Профессиональный бокс
16:11
Прогрейс: «Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них»
Прогрейс: «Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них»
Профессиональный бокс
16:00
Тейлор не видит смысла в поединке с Лопесом
Тейлор не видит смысла в поединке с Лопесом
Профессиональный бокс
15:00
Экс-чемпион мира назвал фаворита возможного поединка Кроуфорд – Спенс
Экс-чемпион мира назвал фаворита возможного поединка Кроуфорд – Спенс
Профессиональный бокс
15:00
Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент
Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент
Профессиональный бокс
14:57
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Выхрист и Киладзе встретились лицом к лицу накануне боя
Профессиональный бокс
14:53
Киладзе: «Подхожу к бою против Выхриста в отличной форме»
Киладзе: «Подхожу к бою против Выхриста в отличной форме»
Профессиональный бокс
14:05
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 21:46
24
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 20:30
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
02 января 2022г. 06:01
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
02 января 2022г. 10:10
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
TV
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
02 января 2022г. 14:25
«Достучаться до небес»
TV
«Достучаться до небес»
02 января 2022г. 16:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
02 января 2022г. 18:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
03 января 2022г. 18:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 16:30
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 21:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
08 января 2022г. 13:40
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
09 января 2022г. 15:50
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
09 января 2022г. 18:45
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
TV
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
09 января 2022г. 21:45