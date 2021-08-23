Бывший объединенный чемпион: «Угас был уволен из Top Rank после поражения, но не отказался от мечты»
Бывший объединенный чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг), американец Джулиан Уильямс прокомментировал в социальных сетях прошедший на выходных чемпионский поединок кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).
«Угас сбивает Мэнни, когда попадает, не удивлюсь, если он оформит флэш-нокдаун.
Вопрос остался лишь в том, отдадут ли Угасу победу в Лас-Вегасе.
Угас начал серьезно выступать с рекордом 15-3 и был уволен из Top Rank в эпоху, когда одно поражение лишает вас всего. Уважение ему за упорство и за отказ сдаваться, я вдохновлен».
Ugas started out his career 15-3 and got cut from top rank ln an era that cancels you after 1 loss shout out to @YordenisUgas for persevering and never giving up on his dream I’m inspired— Jrock (@Jrockboxing) August 22, 2021
Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.