Бывший объединенный чемпион: «Угас был уволен из Top Rank после поражения, но не отказался от мечты»

Фото: skysports.com

Бывший объединенный чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг), американец Джулиан Уильямс прокомментировал в социальных сетях прошедший на выходных чемпионский поединок кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

Ugas started out his career 15-3 and got cut from top rank ln an era that cancels you after 1 loss shout out to @YordenisUgas for persevering and never giving up on his dream I’m inspired