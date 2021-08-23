Бывший объединенный чемпион: «Угас был уволен из Top Rank после поражения, но не отказался от мечты»

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Бывший объединенный чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг), американец Джулиан Уильямс прокомментировал в социальных сетях прошедший на выходных чемпионский поединок кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

Вопрос остался лишь в том, отдадут ли Угасу победу в Лас-Вегасе.

Угас начал серьезно выступать с рекордом 15-3 и был уволен из Top Rank в эпоху, когда одно поражение лишает вас всего. Уважение ему за упорство и за отказ сдаваться, я вдохновлен».