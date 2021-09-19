Фьюри называет Кличко «бомжом», но признал – он великий боксер, один из лучших. Хоть и не сказал это прямо
Бывший промоутер братьев Кличко заявил, что Фьюри и Уайлдер многому научились в лагере Владимира
Леффлер рассказал о ценном для супертяжей опыте
15:31
Фото: Instagram
Экс-промоутер Владимира Кличко Том Леффлер утверждает, что для Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) пребывание в тренировочном лагере экс-лидера дивизиона стало для боксеров ценным опытом:
Если вы помните, Эмануэль Стюард привез Деонтея Уайлдера в качестве спарринг-партнера для Владимира Кличко. Владимир помог Уайлдеру. В то время Деонтей увидел, как Кличко управляет своим тренировочным лагерем, как руководит кэмпом Эмануэль Стюард. Как чемпион мира с большим количеством защит Владимир очень структурированно и методично тренировался, соединял все элементы вместе. Я думаю, что Уайлдер многому из этого научился.
Фьюри также был в одном из тренировочных лагерей Кличко, но не как спарринг-партнер. Мэнни просто привез его, потому что тогда Тайсон был молодым и зеленым. Но он тоже много почерпнул в этих лагерях.
Фьюри называет Кличко «бомжом», но признал – он великий боксер, один из лучших. Хоть и не сказал это прямо.