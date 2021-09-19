Бывший промоутер братьев Кличко заявил, что Фьюри и Уайлдер многому научились в лагере Владимира

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Экс-промоутер Владимира Кличко Том Леффлер утверждает, что для Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) пребывание в тренировочном лагере экс-лидера дивизиона стало для боксеров ценным опытом:



Фьюри также был в одном из тренировочных лагерей Кличко, но не как спарринг-партнер. Мэнни просто привез его, потому что тогда Тайсон был молодым и зеленым. Но он тоже много почерпнул в этих лагерях.