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Бывший промоутер братьев Кличко заявил, что Фьюри и Уайлдер многому научились в лагере Владимира

Леффлер рассказал о ценном для супертяжей опыте
Бокс Профессиональный бокс
15:31
Бывший промоутер братьев Кличко заявил, что Фьюри и Уайлдер многому научились в лагере Владимира
Фото: Instagram

Экс-промоутер Владимира Кличко Том Леффлер утверждает, что для Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) пребывание в тренировочном лагере экс-лидера дивизиона стало для боксеров ценным опытом:

Если вы помните, Эмануэль Стюард привез Деонтея Уайлдера в качестве спарринг-партнера для Владимира Кличко. Владимир помог Уайлдеру. В то время Деонтей увидел, как Кличко управляет своим тренировочным лагерем, как руководит кэмпом Эмануэль Стюард. Как чемпион мира с большим количеством защит Владимир очень структурированно и методично тренировался, соединял все элементы вместе. Я думаю, что Уайлдер многому из этого научился.

Фьюри также был в одном из тренировочных лагерей Кличко, но не как спарринг-партнер. Мэнни просто привез его, потому что тогда Тайсон был молодым и зеленым. Но он тоже много почерпнул в этих лагерях.

Фьюри называет Кличко «бомжом», но признал – он великий боксер, один из лучших. Хоть и не сказал это прямо.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Том Леффлер Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

Комментарии 2

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19 сентября 2021г. 16:12
Владимир не учел того что Фьюри неординарный человек. Тайсон Фьюри лжец и самохвальный придурок. Надо бвло нокаутировать его сразу в первом же бою.
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19 сентября 2021г. 16:08
Все знают и помнят что первого боя Владимир Кличко обещал нокаутировать этого засранца Тайсон Фьюри. Это непременго должно было произойти, поскольку Володя сам обещал, хотя он редко что обещает, и он человек слово. Ну и потом всем известно что Фьюри придумал стать ебанутым придурком, что ему это удалось. Он стал шизовренником, бомжом и наркоманом. И тем самым он хитро ушел с боя - реванша с Владимиром.
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