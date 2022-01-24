Бывший промоутер Кроуфорда: «Джарон Эннис побьет Теренса»

Кэмерон Данкин считает, что его подопечному по силам справиться с уроженцем Омахи

Джарон Эннис / фото - boxingscene.com

Кэмерон Данкин, промоутер восходящей звезды полусреднего веса Джарона Энниса (28-0-0, 26 KO), а в прошлом и действующего лидера дивизиона Теренса Кроуфорда (38-0-0, 29 KO), в интервью изданию BoxingScene.com заявил, что его нынешнему подопечному по силам справиться со звездой рейтинга «pound-for-pound».

«Я считаю, что «Бутс» победит в этом бою. И победит уже сейчас. А если он проведет еще 3-4 боя, тогда в этом не останется никаких сомнений. У меня нет никаких претензий к Кроуфорду. Просто всегда находится парень, который оказывается лучше, и «Бутс» – тот самый парень. Он моложе, больше, быстрее и тяжелее бьет. Так что он справится».

Дерек Эннис, отец Джарона Энниса, считает, что его сын мог бы стать следующим соперником Теренса Кроуфорда.