Бывший соперник Джошуа: «В реванше Усик нокаутирует Энтони»

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Супертяж Кубрат Пулев (28-2, 14 KO) поделился прогнозом на второй поединок обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Усик лучше как боксер. Думаю, что в реванше он точно нокаутирует Джошуа. Перед первым боем я предсказывал, что Усик победит, так и получилось. Теперь я говорю вам, что он нокаутирует Джошуа, потому что Энтони ничего из себя не представляет.

Когда я дрался с ним, то не был хорошо готов. За неделю до этого я переболел коронавирусом. Я не спарринговал, не делал много других вещей. У меня был только один спарринг-партнер, который тоже болел ковидом и не мог подхватить его во второй раз. Поэтому я спарринговал только с одним человеком. Я не был готов как следует, но это не имеет значения. Я воин, поэтому выхожу и дерусь. Я выступил не так уж и плохо, но в Джошуа нет ничего особенного.