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Бывший соперник Ломаченко: «Если Лома будет хорош против Накатани, боксерский мир попросит о реванше с Лопесом»

Марриага уверен в победе украинца единогласным решением судей
Бокс Профессиональный бокс
19:00
Бывший соперник Ломаченко: «Если Лома будет хорош против Накатани, боксерский мир попросит о реванше с Лопесом»
Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank

Экс-соперник бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Мигель Марриага (29-4, 25 KO) поделился с ESPN мнением о предстоящем бое украинца против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 27 июня в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко определенное время провел вне ринга и перенес операцию. Накатани устраивал хорошие бои. Он создал проблемы Лопесу, а затем нокаутировал Феликса Вердехо в поединке, в котором уступал на судейских записках.

Если Ломаченко окажется на 100% здоров, то он победит и будет нацелен на реванш с Лопесом. Так что у него есть дополнительная мотивация не просто победить, но и выглядеть достаточно хорошо для того, чтобы боксерский мир попросил о реванше с Тео.

Ломаченко победит единогласным решением судей. Возможно, он одержит победу нокаутом в 10-11 раунде, но, скорее всего, бой пройдет всю дистанцию.

Напомним, что Ломаченко прибыл в Лас-Вегас за три дня до поединка. XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.

Олег Шумейко-младший
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Мигель Марриага Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко

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