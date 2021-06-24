Бывший соперник Ломаченко: «Если Лома будет хорош против Накатани, боксерский мир попросит о реванше с Лопесом»

Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank

Экс-соперник бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Мигель Марриага (29-4, 25 KO) поделился с ESPN мнением о предстоящем бое украинца против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 27 июня в Лас-Вегасе, США.



Если Ломаченко окажется на 100% здоров, то он победит и будет нацелен на реванш с Лопесом. Так что у него есть дополнительная мотивация не просто победить, но и выглядеть достаточно хорошо для того, чтобы боксерский мир попросил о реванше с Тео.

Ломаченко победит единогласным решением судей. Возможно, он одержит победу нокаутом в 10-11 раунде, но, скорее всего, бой пройдет всю дистанцию.