Бывший тренер Белью: «Возвращение Усика к отцу Ломаченко делает бой с Джошуа более интригующим»

Дэйв Колдуэлл не дал конкретного прогноза на предстоящий поединок

Фото: Facebook боксера

Бывший тренер экс-чемпиона мира Тони Белью Дэйв Колдуэлл рассказал о факторе, который кардинально может повлиять на исход боя украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«После перехода Усика в супертяжелый вес все о нем говорили. Он получил свой шанс с Джошуа. Это хороший бой. Несмотря на то, какое мнение у вас сложилось об Усике в супертяжелом весе, все говорили об этом поединке. Все утверждали, что Усик победит Джошуа. Когда Александр изначально поднялся в супертяжелый вес, я сам думал, что его стиль создаст «Эй Джею» проблемы. Исходя из того, что я увидел, мое мнение о нем изменилось, однако Усик вернулся к отцу Ломаченко. Как по мне, это делает бой с Джошуа более интригующим. Это то же самое, что смотреть на развитие Деонтея Уайлдера под руководством Малика Скотта».

Усик – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. После смены категории он сразу задекларировал цель – забрать все титулы в «королевском» дивизионе.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что если украинцу удастся победить британца, то боксеры проведут незамедлительный реванш.