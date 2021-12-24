Бывший тренер Кличко и Усика назвал самого опасного соперника для Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Экс-тренер Владимира Кличко и Александра Усика (19-0, 13 KO) Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», кого видит самым сложным оппонентом для Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) в легком весе:



Еще есть «Танк» Дэвис, он сильный панчер. Но Лома его поймает. Это была бы перестрелка, два панчера, ведь Ломаченко также хорошо бьет.

Но мне кажется, это все-таки Девин Хэйни. Поскольку он стал достаточно взрослым. Хоть он и пропускает. Его беда в том, что у него нет учителя, хорошего наставника. Не хочется говорить ничего плохого о людях, которые его тренируют. Есть разница – быть тренером и учителем. Чем больше ты тренируешь, тем больше шансов стать учителем. В этом и есть минус Хэйни. Несмотря на это Девин может дать жесткий бой Василию Ломаченко, так как он хорош в боксе.