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Бывший тренер Кличко и Усика назвал самого опасного соперника для Ломаченко

И это не абсолютный чемпион дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
08:03
Бывший тренер Кличко и Усика назвал самого опасного соперника для Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Экс-тренер Владимира Кличко и Александра Усика (19-0, 13 KO) Джеймс Али Башир рассказал в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», кого видит самым сложным оппонентом для Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) в легком весе:

Я думаю, что Девин Хэйни стал бы самым сложным испытанием для Василия Ломаченко. Потому что Хэйни – боксер. Гарсия – точно не об этом, он любит всякие большие движухи, знаете... Но ему не удастся побить Ломаченко.

Еще есть «Танк» Дэвис, он сильный панчер. Но Лома его поймает. Это была бы перестрелка, два панчера, ведь Ломаченко также хорошо бьет.

Но мне кажется, это все-таки Девин Хэйни. Поскольку он стал достаточно взрослым. Хоть он и пропускает. Его беда в том, что у него нет учителя, хорошего наставника. Не хочется говорить ничего плохого о людях, которые его тренируют. Есть разница – быть тренером и учителем. Чем больше ты тренируешь, тем больше шансов стать учителем. В этом и есть минус Хэйни. Несмотря на это Девин может дать жесткий бой Василию Ломаченко, так как он хорош в боксе.

Также Джеймс заявил, что Лома способен стать абсолютным чемпионом дивизиона.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Девин Хэйни Джеймс Али Башир

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