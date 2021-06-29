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Бывший тренер Кличко: «Такие, как мы, хейтеры дают Ломаченко возможность себя проявить»

Сергей Городничев похвалил украинца за медийную активность
Бокс Профессиональный бокс
13:20
Бывший тренер Кличко: «Такие, как мы, хейтеры дают Ломаченко возможность себя проявить»
Василий Ломаченко / фото - fightnews.info

Украинский тренер Сергей Городничев, в свое время входивший в тренерский штаб Владимира Кличко, похвалил Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) за медийную активность перед боем с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

«Я надеюсь и хочу, чтобы он в следующих боях стал чемпионом. Все-таки время идет, вы же понимаете. У него всего 14 боев (на самом деле 17, - прим.). Уже в таком возрасте боксеры имеют по 30-40 поединков. Ему надо форсировать свои движения. Я смотрю, он молодец - ему надо побольше общения, побольше появляться на публике. Он там на английском языке начал говорить. Вот тут Ломаченко перезагрузился, стал более медийным лицом. Это правильно.

Такие, как мы, хейтеры дают ему возможность себя проявить, потому что он тоже смотрит наши видео, как мы его критикуем. Он пришел к тому, что надо быть больше на людях, не замыкаться в себе, не сидеть в сторонке, а больше говорить, о себе рассказывать.

Это нормально, это хорошо. Ты будешь узнаваемой личностью, в тебе будут заинтересованы. А постоянно сидеть в коморочке и смотреть со стороны… Это американский рынок, там надо вперед и с песней».

Сергей Городничев уверен, что Василий Ломаченко победит Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в реванше.

Рене Тер Велде
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Теги

Ломаченко - Накатани Сергей Городничев

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