Бывший тренер Кличко: «Такие, как мы, хейтеры дают Ломаченко возможность себя проявить»

Василий Ломаченко / фото - fightnews.info

Украинский тренер Сергей Городничев, в свое время входивший в тренерский штаб Владимира Кличко, похвалил Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) за медийную активность перед боем с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

Такие, как мы, хейтеры дают ему возможность себя проявить, потому что он тоже смотрит наши видео, как мы его критикуем. Он пришел к тому, что надо быть больше на людях, не замыкаться в себе, не сидеть в сторонке, а больше говорить, о себе рассказывать.

Это нормально, это хорошо. Ты будешь узнаваемой личностью, в тебе будут заинтересованы. А постоянно сидеть в коморочке и смотреть со стороны… Это американский рынок, там надо вперед и с песней».