Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»

Фото: НОК

Сергей Городничев, который ранее отвечал за работу со спарринг-партнерами в команде Владимира Кличко, на своем Youtube канале гневно высказался о работе судей на Олимпиаде-2020:



Хорошо, что Саша бой выиграл, и эту тему можно не поднимать. Но не понравился еще один момент. Почему филиппинца поставили судить этот бой. Там был счет 4:1. И филиппинец, зная, что Хижняк будет боксировать следующий бой с филиппинцем (Эумиром Марсьялем – прим.). Зачем ставить именно его на этот бой, судей нет? Писал в другую сторону, вдруг прокатит. Непонятно для чего.

У нас в Украине такое судейство было – если будет боксировать киевлянин с харьковчанином, они ставят судью, чтобы кого-то слили. Вот что мы увидели в этом бою. Что филиппинец конкретно работал против Александра Хижняка. Это говорит о том, что там, в AIBA, рулят этой всей ситуацией. Хижняка тупо нужно слить. Могли бы слить, зачем – непонятно.